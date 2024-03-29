Узбекистан против Мальдив: какой выбор сделала российская тревел-блогерша

Туристка из России предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна

Тревел-блогерша из России решила отправиться в Узбекистан вместо Мальдивских островов и осталась довольна своим выбором. Она поделилась своим опытом на своем личном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно ее словам, причина выбора не связана с тем, что поездка на Мальдивы была бы дороже.

Она объяснила: "Узбекистан такой красивый, что, глядя на фотографии Бухары и Хивы, хочется остаться там жить хотя бы на несколько месяцев, чтобы изучить каждую улицу и внимательно рассмотреть каждое здание".

Однако она отметила, что многие отговаривали ее от поездки в Узбекистан, ссылаясь на возможные опасности. Но блогерша уверена, что ей будет интересно продолжать исследовать эту страну. "А отдохнуть на Мальдивах у меня всегда будет возможность, подобные места всегда будут открыты для нас", — заключила она.

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