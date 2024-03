Узбекистан против Мальдив: какой выбор сделала российская тревел-блогерша

Тревел-блогерша из России решила отправиться в Узбекистан вместо Мальдивских островов и осталась довольна своим выбором. Она поделилась своим опытом на своем личном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported