Протест в Малаге: недовольство выселениями ради туристов нарастает

В Испании от туристов требуют покинуть курорты

На известном испанском курорте в Малаге возникает увеличивающееся недовольство среди местных жителей из-за притока туристов, которые, по их мнению, лишают их возможности найти жилье.

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Местные жители начали активно выражать свой протест, призывая туристов покинуть город и размещая плакаты на домах с лозунгами, подчеркивающими потерю ими своего жилья. В центре внимания оказался испанец, который был выселен из своего дома после десяти лет проживания в нем, поскольку владелец решил, что аренда жилья туристам будет более прибыльной. Этот человек и другие, оказавшиеся в подобной ситуации, выразили свое недовольство, указав на распространенную проблему выселений в пользу туристических аренд.

Некоторые политические деятели также выразили поддержку протестующим, включая Дани Переса, который на своей странице в социальных сетях описал критическое положение с доступностью жилья в Малаге и обвинил мэра города в бездействии по решению этой проблемы. С другой стороны, не все одобряют акцию протеста, включая местного юриста Хуана Луиса Гомеса, который подчеркнул важность туристического сектора для экономики города и предупредил о возможных негативных последствиях таких протестов для занятости. Он призвал к "разумному регулированию" ситуации, отметив, что полное отрицание туристической деятельности невозможно.