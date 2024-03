Протест в Малаге: недовольство выселениями ради туристов нарастает

На известном испанском курорте в Малаге возникает увеличивающееся недовольство среди местных жителей из-за притока туристов, которые, по их мнению, лишают их возможности найти жилье.

