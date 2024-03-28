Иранские туристы в Петербурге: основные достопримечательности за три дня без визы

Первые туристы из Ирана приехали в Петербург по безвизу

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первые туристы из Ирана, путешествующие без визы, прибыли в Петербург группой из 210 человек на трехдневный визит, включающий основные достопримечательности.

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"Их маршрут затрагивает различные аспекты туризма в течение трех дней и четырех ночей, включая культурные, кулинарные и другие виды активностей", — говорится в заявлении.

Пресс-служба напомнила, что безвизовый групповой туристический обмен с Ираном был начат 1 августа 2023 года, предоставляя такую возможность организованным группам до 50 человек, прибывающим в Россию на срок до 15 суток.

Иранские туристы прибыли в Петербург на двухнедельные выходные в связи с празднованием Навруза. Программа включает как стандартные туристические маршруты, так и новые достопримечательности. В рамках обзорной экскурсии они ознакомятся с символами Северной столицы, такими как Петропавловская крепость, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовая площадь. Также они посетят знаменитую постановку "Лебединое озеро".

Согласно туроператорам, большинство членов первой безвизовой группы иранских туристов прибыло из Тегерана. Гостями в основном являются семейные путешественники. Это важно для Санкт-Петербурга, поскольку 2024 год в России объявлен Годом семьи по указу президента Владимира Путина.

Иран является одним из перспективных туристических рынков для России, с многими гостями, стремящимися посетить как Петербург, так и Москву за одну поездку. Также безвизовая группа из Ирана планирует посетить столицу на три ночи. Проект "Два города — миллион впечатлений" позволяет эффективно сочетать туристические предложения обеих мегаполисов.