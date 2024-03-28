Драма в небе: на борту рейса из Москвы в Астрахань разразился конфликт из-за "плохой ауры"

Пассажир самолета был избит из-за "плохой энергетики"

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

24 марта во время полета из Москвы в Астрахань на борту самолета авиакомпании "Победа" произошел инцидент, который вызвал разногласия. Пассажир атаковал своего соседа, поскольку посчитал, что у него "плохая энергетика".

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Все началось с того, что нарушитель начал проявлять недовольство по поводу своего соседа. Затем он перешел к оскорблениям и даже предложил стюардессе деньги, чтобы его пересадили от человека с "плохой энергетикой".

Затем ситуация обострилась: нарушитель нанес удар потерпевшему по лицу. В самолете началась драка, и другие пассажиры вмешались, чтобы разделить драчунов.

После посадки самолета обоих участников конфликта передали в полицейский участок. Никому из мужчин не понадобилась медицинская помощь.