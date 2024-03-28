Драма в небе: на борту рейса из Москвы в Астрахань разразился конфликт из-за "плохой ауры"

24 марта во время полета из Москвы в Астрахань на борту самолета авиакомпании "Победа" произошел инцидент, который вызвал разногласия. Пассажир атаковал своего соседа, поскольку посчитал, что у него "плохая энергетика".
Все началось с того, что нарушитель начал проявлять недовольство по поводу своего соседа. Затем он перешел к оскорблениям и даже предложил стюардессе деньги, чтобы его пересадили от человека с "плохой энергетикой".
Затем ситуация обострилась: нарушитель нанес удар потерпевшему по лицу. В самолете началась драка, и другие пассажиры вмешались, чтобы разделить драчунов.
После посадки самолета обоих участников конфликта передали в полицейский участок. Никому из мужчин не понадобилась медицинская помощь.
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