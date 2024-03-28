Массовый отток российских эмигрантов из Турции: что стоит за этой тенденцией

Российские эмигранты массово покидают Турцию

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Все больше индивидуумов, в основном российских эмигрантов, массово покидают Турцию. То, что ранее считалось случайным явлением, теперь превратилось в широко распространенную тенденцию. Эти наблюдения сделала россиянка, создатель Дзен-канала "Из Турции о Турции".

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вследствие землетрясений 2023 года и других факторов, таких как высокая инфляция и проблемы с получением видов на жительство, значительное количество российских эмигрантов покидает Турцию.

Число россиян с видом на жительство в Турции с начала года сократилось на 34%. Более 53 тыс. граждан РФ покинули страну.

Это вызвало беспокойство у некоторых людей, которые планируют посетить или переехать в Турцию. Тем не менее, представители туристической отрасли Турции отмечают, что ситуация не является критической, и они продолжат работать над сохранением своей привлекательности для туристов.