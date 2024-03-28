Отдых по-русски: почему дети мечтают о Сочи, Анапе и Геленджике

Города мечты, в которых хотят отдыхать российские дети

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным туроператоров, российские дети выражают желание посетить курорты в Сочи, Анапе и Геленджике. Это следует из анализа работ, участвовавших в детском конкурсе рисунков в 2023 году, проведённого в преддверии II Всероссийского конкурса юного художника "Место в России, где я мечтаю побывать". Он начнётся 1 апреля 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Изучив участие в прошлогоднем конкурсе, специалисты выделили наиболее упоминаемые места. Согласно аналитике, Краснодарский край чаще всего фигурировал в работах участников — 17 процентов. Среди наиболее желанных мест для отдыха в регионе дети выделили Сочи (60 процентов), Анапу (23 процента) и Геленджик (13 процентов).

Кроме того, молодые россияне выразили желание провести каникулы в Санкт-Петербурге (14 процентов). На их рисунках были изображены архитектурные достопримечательности, такие как мосты, Исаакиевский собор, Эрмитаж и Петергоф.

В список наиболее желанных мест для поездок детей также вошли Байкал (8 процентов), Крым (7 процентов) и Москва (9 процентов).