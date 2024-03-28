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Что посетить в Южной Корее: 7 мест, обязательных к просмотру

Топ-7 мест, обязательных к посещению в Южной Корее

2:13
Туризм

Несмотря на свои скромные размеры, Корея поражает своими удивительными пейзажами, богатым культурным наследием, изысканной кухней и живой ночной жизнью. Система общественного транспорта делает путешествия по стране комфортными и лёгкими, позволяя переноситься с горных вершин к пляжам или из деревень в мегаполисы за один день.

Топ-7 мест, обязательных к посещению в Южной Корее
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Представляем семь лучших мест для посещения в Южной Корее.

  1. Сеул
    Незабываемая ночная жизнь. Сеул, где живет половина населения страны, считается самым популярным местом для туристов благодаря своей энергичной атмосфере в любое время суток. Город насыщен барами, клубами и караоке, предлагая развлечения на любой вкус.

  2. Пусан
    Погружение в морскую культуру. Второй по величине город страны, Пусан, расположенный на южном побережье, славится разнообразной морской культурой. Его порт является одним из крупнейших в мире, а вдоль береговой линии расположены прекрасные пляжи, парки и храмы.

  3. Кенджу
    Путешествие в прошлое. Кенджу, столица древнего королевства Силла, известен своим наследием в виде древних реликвий, музеев и исторических памятников, включая королевские гробницы, буддийские храмы и статуи.

  4. Кванджу
    Память о борьбе за демократию. Родина корейской демократии, Кванджу, стала символом сопротивления военному режиму. Здесь можно посетить мемориальные парки и кладбища, где похоронены погибшие в борьбе двух Корей. 

  5. Чеджудо
    Райские пляжи и водопады Этот остров в Жёлтом море славится своими кристально чистыми пляжами, вулканическим рельефом и удивительными водопадами, привлекая отдыхающих и любителей приключений со всего мира.

  6. Канвондо
    Мекка для зимних видов спорта. Проведение Зимних Олимпийских игр 2018 года сделало Канвондо популярным местом для горнолыжного отдыха. Здесь можно насладиться лыжами, сноубордом и посетить различные зимние фестивали.

  7. Андонг
    Погружение в традиции. Андонг, столица корейского духа, предлагает посетителям познакомиться с традиционной культурой страны, исследовать народные деревни и праздновать местные традиции и обычаи.
Что посмотреть в Южной Корее в первый раз?
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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