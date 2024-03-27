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Открытие летнего сезона в Турции: первый чартерный рейс из Германии приземлился в Бодруме

Летний туристический сезон в Турции объявляется открытым

2:05
Туризм

Начало летнего туристического сезона в Турции было отмечено торжественным прибытием первого чартерного рейса с немецкими туристами. По информации турецких СМИ, 24 марта в 14:20 первый международный чартерный рейс компании SunExpress приземлился в аэропорту Милас-Бодрум. В этот день в общей сложности в Бодрум прибыло около 360 туристов. Прибывших гостей встречали с цветами и проводили торжественную церемонию приветствия, в которой приняли участие высокопоставленные представители аэропорта, включая главного менеджера DHMİ и генерального директора TAV Milas-Bodrum.

Летний туристический сезон в Турции объявляется открытым
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По сообщениям, SunExpress будет осуществлять перевозку туристов в Бодрум из семи городов Германии до 26 октября. Среди этих городов — Дюссельдорф, Франкфурт, Штутгарт, Мюнхен, Кельн, Ганновер и Берлин. Кроме того, в Бодрум будут прибывать также рейсы других авиакомпаний, включая Jet2. com, Easy Jet, Freebird, Ryanair Sun, Corendon, Mavi Gök Aviation, Discover, SAS Scandian, Smartwings Словакия SRO, Norwegian Air Shuttle. Всего планируется обслуживание рейсов из 75 городов 56 авиаперевозчиками.

Иклал Каяоглу, генеральный директор TAV Milas-Bodrum, подчеркнул, что результаты совместной работы с заинтересованными сторонами по продлению сезона полетов в Бодруме начинают приносить плоды. Он отметил, что в этом году в Бодрум прибудут туристы из более чем 75 городов мира.

Представители турецких источников также сообщили, что в список направлений, обслуживаемых чартерными рейсами в Бодрум, входит и один из российских городов — Санкт-Петербург.

Таким образом, начало летнего туристического сезона в Турции было отмечено прибытием первого чартерного рейса с немецкими туристами, а Бодрум готовится принять гостей из более чем 75 городов мира, включая Россию.

ТУРЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 4K
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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