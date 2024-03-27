Новая система въездных платежей: защита Венеции и экосистемы Лагуны

Венеция станет платной для посещения

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 25 апреля вступает в силу новая система оплаты за въезд в "город на воде". Эта мера, анонсированная около пяти лет назад, направлена на сдерживание избыточного туризма и защиту уязвимой экосистемы Лагуны.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Из-за проблемы с экосистемой Венеция неоднократно была под угрозой попадания в список объектов Всемирного наследия, подвергающихся риску исчезновения. Согласно новой системе, плата будет взиматься лишь в определенные дни высокого сезона, с 25 апреля по 14 июля, с 8:30 до 16:00. Главная цель этой меры — борьба с однодневными туристами, из которых каждый седьмой из 30-миллионной армии ежегодно посещающих Венецию.

Посетители, планирующие посещение Венеции на один день, должны предварительно зарегистрироваться на специальном портале, оплатить 5 евро и получить QR-код, который нужно будет предъявить при проверке. Посетители, останавливающиеся в отелях Венеции, будут включены в сбор в стоимость проживания, но им также потребуется онлайн-регистрация для получения льготы.

К привилегированным категориям также относятся: дети до 6 лет, люди с ограниченными возможностями и жители Венеции. Нарушителям, пытающимся въехать в Лагуну без оплаты, грозит штраф от 50 до 300 евро.

По скромным оценкам, новый налог может принести Лагуне около 1,5 миллиона евро в год. Отношение к этому нововведению разнится. Приверженцы считают, что оно поможет сохранить уникальную атмосферу Венеции и улучшить качество жизни горожан, которые настаивают на том, что "Венеция не резиновая" и не должна превращаться в тематический парк.

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