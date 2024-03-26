Инцидент на борту: пассажиры потеряли равновесие из-за случайного нажатия стюардессы в самолете Latam Airlines

Стюардесса на борту самолета Boeing, принадлежащего чилийской авиакомпании Latam Airlines, случайно активировала переключатель в кресле пилота, что привело к нежелательному снижению носа лайнера и из-за этого некоторые пассажиры потеряли равновесие в своих креслах.
По невнимательности стюардессы, выполнявшей обязанности по подаче еды, капитан самолета задел управляющий рычаг, что привело к непроизвольному снижению высоты.
Этот инцидент вызвал панику среди пассажиров, некоторые из которых не были пристегнуты ремнями безопасности и потеряли равновесие в результате резкого движения. Однако пилот оперативно среагировал и восстановил управление самолетом.
После этого случая Boeing предупредила авиакомпании, эксплуатирующие их самолеты, о необходимости закрывать крышку над переключателем кресла пилота.
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