Инцидент на борту: пассажиры потеряли равновесие из-за случайного нажатия стюардессы в самолете Latam Airlines

Стюардесса задела кресло пилота и спровоцировала ЧП на борту Boeing

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса на борту самолета Boeing, принадлежащего чилийской авиакомпании Latam Airlines, случайно активировала переключатель в кресле пилота, что привело к нежелательному снижению носа лайнера и из-за этого некоторые пассажиры потеряли равновесие в своих креслах.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

По невнимательности стюардессы, выполнявшей обязанности по подаче еды, капитан самолета задел управляющий рычаг, что привело к непроизвольному снижению высоты.

Этот инцидент вызвал панику среди пассажиров, некоторые из которых не были пристегнуты ремнями безопасности и потеряли равновесие в результате резкого движения. Однако пилот оперативно среагировал и восстановил управление самолетом.

После этого случая Boeing предупредила авиакомпании, эксплуатирующие их самолеты, о необходимости закрывать крышку над переключателем кресла пилота.