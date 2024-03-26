Турецкий туризм под угрозой: власти ищут компромисс для сохранения привлекательности

Рост цен в Турции начал отпугивать туристов

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за резкого повышения стоимости входных билетов туристические объекты в Турции стали менее привлекательными для посетителей, что привело к тому, что многие теперь считают поездки в эту страну финансово непосильными.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первые сигналы тревоги поступили из Эфеса, где находится множество античных ансамблей, и из Стамбула, где также были подняты цены на входные билеты. Эксперты отмечают, что такое увеличение стоимости отпугнуло туристов и негативно отразилось на доходах страны. Местные турагентства также столкнулись с проблемой отмены экскурсий из-за высоких цен, что негативно сказывается на привлекательности турецкой культуры за границей. В связи с этим возросли требования к властям о снижении цен, поскольку страдают как иностранные, так и отечественные путешественники.

Российские туристы также отказываются от посещения древних руин в Турции из-за резкого увеличения цен. По всей стране начались протесты против роста цен на входные билеты в музеи и другие достопримечательности, поскольку это может серьезно уменьшить число посетителей и нанести ущерб экономике.

Власти стремятся найти компромиссное решение, которое бы сохраняло культурное и историческое наследие страны, а также способствовало развитию туризма. Представители туристического сектора надеются на оперативные действия правительства, направленные на поддержание привлекательности Турции как туристического направления. Ранее сообщалось, что количество туристов, посещающих Турцию, значительно сократилось.