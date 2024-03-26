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Турецкий туризм под угрозой: власти ищут компромисс для сохранения привлекательности

Рост цен в Турции начал отпугивать туристов

1:32
Туризм

Из-за резкого повышения стоимости входных билетов туристические объекты в Турции стали менее привлекательными для посетителей, что привело к тому, что многие теперь считают поездки в эту страну финансово непосильными.

Рост цен в Турции начал отпугивать туристов
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первые сигналы тревоги поступили из Эфеса, где находится множество античных ансамблей, и из Стамбула, где также были подняты цены на входные билеты. Эксперты отмечают, что такое увеличение стоимости отпугнуло туристов и негативно отразилось на доходах страны. Местные турагентства также столкнулись с проблемой отмены экскурсий из-за высоких цен, что негативно сказывается на привлекательности турецкой культуры за границей. В связи с этим возросли требования к властям о снижении цен, поскольку страдают как иностранные, так и отечественные путешественники.

Российские туристы также отказываются от посещения древних руин в Турции из-за резкого увеличения цен. По всей стране начались протесты против роста цен на входные билеты в музеи и другие достопримечательности, поскольку это может серьезно уменьшить число посетителей и нанести ущерб экономике.

Власти стремятся найти компромиссное решение, которое бы сохраняло культурное и историческое наследие страны, а также способствовало развитию туризма. Представители туристического сектора надеются на оперативные действия правительства, направленные на поддержание привлекательности Турции как туристического направления. Ранее сообщалось, что количество туристов, посещающих Турцию, значительно сократилось.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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