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Стюардесса подчеркнула риск, который представляют собой столики и откидные кресла в самолете

Стюардесса предупредила о рисках откидных спинок и открытых столиков в самолете

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Туризм » Путешествия

Американская стюардесса поделилась с Daily Star своими рассуждениями о том, почему откинутые спинки и столики в самолете могут представлять опасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Ханна Тесоне отметила, что пассажиры часто игнорируют правила безопасности на борту.

Стюардесса предупредила о рисках откидных спинок и открытых столиков в самолете
Фото: Wikipedia by Christopher Doyle is licensed under CC BY-SA 2.0

Она пояснила, что большинство случаев экстренной эвакуации происходят во время посадки и взлета, так что откинутые спинки, сумки или столики могут помешать пассажиру быстро и безопасно покинуть ряды в случае чрезвычайной ситуации.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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