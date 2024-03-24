Стюардесса подчеркнула риск, который представляют собой столики и откидные кресла в самолете

Стюардесса предупредила о рисках откидных спинок и открытых столиков в самолете

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Американская стюардесса поделилась с Daily Star своими рассуждениями о том, почему откинутые спинки и столики в самолете могут представлять опасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Ханна Тесоне отметила, что пассажиры часто игнорируют правила безопасности на борту.

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Она пояснила, что большинство случаев экстренной эвакуации происходят во время посадки и взлета, так что откинутые спинки, сумки или столики могут помешать пассажиру быстро и безопасно покинуть ряды в случае чрезвычайной ситуации.