Стюардесса подчеркнула риск, который представляют собой столики и откидные кресла в самолете

Американская стюардесса поделилась с Daily Star своими рассуждениями о том, почему откинутые спинки и столики в самолете могут представлять опасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Ханна Тесоне отметила, что пассажиры часто игнорируют правила безопасности на борту.
Она пояснила, что большинство случаев экстренной эвакуации происходят во время посадки и взлета, так что откинутые спинки, сумки или столики могут помешать пассажиру быстро и безопасно покинуть ряды в случае чрезвычайной ситуации.
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