Открытие бюджетного отдыха: псков ведет в топе самых доступных направлений в апреле

Псков станет самым бюджетным городом для отдыха в апреле

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным исследования компании OneTwoTrip, в апреле 2024 года Псков выделяется как наиболее доступное направление для отдыха. По информации из газеты "Известия", стоимость авиабилетов в Псков оценивается примерно в 4,5 тысячи рублей, а средняя стоимость проживания составляет 2,5 тысячи рублей в день.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В то же время, Тамбов и Архангельск также привлекательны для туристов из-за более низких цен.

Эксперты считают, что это обусловлено началом планирования каникул на майские праздники многими путешественниками, которые стремятся найти наиболее экономичные варианты отдыха. Некоторые туристические компании уже предлагают туры в Псков и другие регионы России, включающие транспорт, проживание и развлечения.

Тем не менее, не все эксперты разделяют оптимизм. Многие считают, что такая концентрация туристов может привести к проблемам с инфраструктурой и окружающей средой в посещаемых городах и регионах. Некоторые также отмечают, что местные жители могут не получить должной выгоды от развития туризма в своих регионах.