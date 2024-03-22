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Узбекистан: здесь туристы становятся частью семьи, а не просто гостями

"Туристок не воспринимают как женщин", — путешественница из России описала Узбекистан

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Туризм

Путешественница из России описала свой опыт посещения Узбекистана в своем блоге на платформе "Дзен". Она подчеркнула теплоту и гостеприимство местных жителей, отметив их искреннее радушие. По ее словам, узбеки проявляют интерес к приезжим, готовы помочь им, угощают и приглашают в гости.

"Туристок не воспринимают как женщин", — путешественница из России описала Узбекистан
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

В своем описании путешественница отметила, что в Узбекистане туристок не воспринимают как просто женщин. Она объяснила это тем, что местные обитатели скорее видят их как подруг, сестер или близких друзей. Это может быть связано с тем, что в Узбекистане принято выходить замуж за местных жителей. В то же время, путешественница подчеркнула, что россиян в этой стране принимают с большим теплом и считают частью семьи. Восхищение и уважение вызывают российские женщины, которые самостоятельно зарабатывают и увлечены путешествиями. 

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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