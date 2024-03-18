Открытие для Вьетнамцев: почему Русский творог восхищает местных продавцов

Как во Вьетнаме относятся к привычным для россиян продуктам

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проживающая во Вьетнаме российская женщина по имени Алина поделилась своим опытом о необычной реакции местной продавщицы на покупку творога.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Она высказала предположение, что местные жители, возможно, не понимают и не ценят вкус творога в том виде, в котором он привычен в России.

"Я часто покупаю большие порции творога в магазине Butter&Cream и замечаю, что продавщицу это порой удивляет — она даже спрашивает, как можно есть это", — поделилась Алина.

Другая российская женщина рассказала о том, как в одном паблике, посвященном жизни во Вьетнаме, была опубликована история о том, как группа русских пригласила друзей из Вьетнама к себе домой, чтобы вместе приготовить пельмени. Иностранцам не пришелся по вкусу вареный вариант, поэтому они решили обжарить пельмени с перцем до состояния чипсов, после чего съели их с большим удовольствием.

Ранее российская блогерша Марина Ершова поделилась опытом приготовления котлет, картофельного пюре и оливье для жителей Новой Зеландии и рассказала о неожиданной для них реакции на русскую кухню. Иностранцы признались, что ранее не пробовали ничего подобного и оценили блюда на высший балл.