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Безопасные детские лагеря: важность выбора сертифицированных туроператоров

Путёвки в лагеря могут быть опасными, предупреждает депутат Госдумы

1:21
Туризм

В связи с недостаточной государственной поддержкой детского отдыха, многие родители вынуждены обращаться к частным туроператорам. Однако эксперты отмечают, что среди них есть те, кто действует по "серым" схемам.

Путёвки в лагеря могут быть опасными, предупреждает депутат Госдумы
Фото: Openverse by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0

Наталья Костенко, замглавы комитета Государственной Думы по туризму, сообщила, что некоторые туроператоры проводят лотереи, чтобы привлечь клиентов, предлагая бесплатные туры. Однако это может быть лишь обманным маркетингом, поскольку победителям потом сообщают, что им нужно оплатить все расходы.

По мнению ее коллеги, практику продажи путевок в детские лагеря через интернет-площадки, где цены ниже, чем в официальных точках продаж, также следует рассматривать осторожно, так как они могут быть небезопасными для детей.

Сергей Зуев, член комитета Государственной Думы по туризму, подчеркнул важность выбора надежных туроператоров с хорошей репутацией и соответствующими сертификатами, чтобы избежать рисков, связанных с использованием неподготовленного персонала или даже преступников для обслуживания клиентов.

Статистика показывает сокращение числа детей, посещающих детские лагеря, каждый год, при продолжающемся росте стоимости их проживания. Эксперты считают, что правительство должно уделить больше внимания развитию детского туризма и созданию более благоприятных условий для его организации.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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