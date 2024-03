Летний отдых в России: куда направлен повышенный интерес туристов

Согласно отчёту от сервиса "Яндекс Путешествия", спрос на авиабилеты внутри России увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом. Особенно выделяется рост спроса на отели в Самарской области, который составил 197%. Резервация номеров производится за четыре месяца до начала поездки, а средняя длительность пребывания составляет два дня.

Фото: flickr.com by Artem Svetlov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic