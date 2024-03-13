Летний отдых в России: куда направлен повышенный интерес туристов

Самарская область вошла в рейтинг самых востребованных направлений для летних поездок россиян

Согласно отчёту от сервиса "Яндекс Путешествия", спрос на авиабилеты внутри России увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом. Особенно выделяется рост спроса на отели в Самарской области, который составил 197%. Резервация номеров производится за четыре месяца до начала поездки, а средняя длительность пребывания составляет два дня.

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В южных регионах страны наибольшей популярностью пользуются Республика Крым и Краснодарский край, где спрос на отели вырос на 488% и 308% соответственно. Также выделяются Ростовская область (287%), Нижегородская (283%) и Калининградская.

Повышенный интерес россиян также заметен к Екатеринбургу и другим городам Свердловской области, где бронирование отелей на летний период увеличилось на 248% по сравнению с прошлым годом. При этом Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область остаются популярными направлениями для летнего отдыха, с увеличением бронирования отелей на 234% и 214% соответственно.