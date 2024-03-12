Защита памятника Молли Мэлоун от туристического нашествия: дублин бьет тревогу

Жители Дублина запустили кампанию по защите памятника торговке рыбой

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Дублина совершают попытки защитить памятник Молли Мэлоун от навязчивого внимания туристов. Молли Мэлоун, чье имя прославлено в известной ирландской песне, ставшей неофициальным гимном города, изображена в платье с глубоким вырезом на груди. Статуя Молли находится на Саффолк-стрит возле церкви Святого Андрея, и многие туристы стремятся прикоснуться к "выдающимся достоинствам" скульптуры.

Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington

Студентка Тринити-колледжа начала кампанию по защите статуи.

"Туристы трогают или ощупывают грудь статуи, а некоторые гиды даже поощряют это как символ удачи. Однако это несправедливо по отношению к скульптуре и ее символическому значению", — отметила активистка.

По ее мнению, такое поведение наносит ущерб символу и его достоинству.