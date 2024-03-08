Секреты провоза алкоголя в самолете: что разрешено, а как не стоит рисковать

Эксперт, ведущий канал "Zametki турагента" в "Дзене", рассказал о правилах провоза алкоголя на борту самолета. Согласно законодательству, пассажиры могут пронести в салон алкоголь из duty free или магазинов "чистой" зоны аэропорта, но его следует распечатывать только после приземления.
В большинстве авиакомпаний запрещено употребление алкоголя в салоне, хотя некоторые, вроде "Аэрофлота", предоставляют его пассажирам первого и бизнес-класса.
Эксперт также поделился забавными способами, которыми его туристы пытались обойти правила, включая использование упаковок детского питания и антисептиков для алкоголя. Однако он предупредил о возможных последствиях нарушения правил и напомнил о заботе о здоровье во время полета.
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