Секреты провоза алкоголя в самолете: что разрешено, а как не стоит рисковать

Как провозить алкоголь на борту самолета: советы эксперта и правила авиакомпаний

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт, ведущий канал "Zametki турагента" в "Дзене", рассказал о правилах провоза алкоголя на борту самолета. Согласно законодательству, пассажиры могут пронести в салон алкоголь из duty free или магазинов "чистой" зоны аэропорта, но его следует распечатывать только после приземления.

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В большинстве авиакомпаний запрещено употребление алкоголя в салоне, хотя некоторые, вроде "Аэрофлота", предоставляют его пассажирам первого и бизнес-класса.

Эксперт также поделился забавными способами, которыми его туристы пытались обойти правила, включая использование упаковок детского питания и антисептиков для алкоголя. Однако он предупредил о возможных последствиях нарушения правил и напомнил о заботе о здоровье во время полета.