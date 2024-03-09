Отпуск по смешным ценам: Тольятти и ещё 4 бюджетных направления для путешествий в марте 2024

Тольятти оказался на втором месте в списке доступных направлений для экономичных путешествий

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Тольятти в Самарской области входит в список самых доступных мест для путешествий в марте, согласно мнению экспертов. Они выделили наиболее популярные места для экономичных поездок.

Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным от сервиса бронирования отелей и апартаментов Твил. ру, многие российские туристы предпочитают планировать свои поездки на раннюю весну, когда цены на проживание на курортах начинают снижаться. Проведя анализ данных, эксперты определили самые бюджетные направления для путешествий в марте 2024 года.

В этом списке первое место занимает город Саки в Крыму, где за три ночи в отеле российские туристы заплатят 3 316 рублей. На втором месте расположился Тольятти, где шестидневное пребывание в гостинице обойдется всего в 1 645 рублей.

Кроме того, в рейтинге присутствуют Каспийск, Севастополь и Железноводск.