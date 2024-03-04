Узбекистан: путеводитель блогера о местных особенностях и осторожности с красивыми мужчинами

Россиянка посетила Узбекистан и рекомендует быть внимательными в общении с привлекательными мужчинами

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша, путешествующая по Узбекистану, поделилась своим опытом в блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен". Она предупредила туристок быть осторожными с местными мужчинами, которые могут быть очаровательными и предложить помощь.

Фото: Unsplash by Oziel Gómez is licensed under public domain

Она вспомнила слова своей подруги, которая советовала ей быть настороже: "Не влюбись в узбека, а то не вернешься обратно!".

Теперь, побывав в Узбекистане, блогерша признала, что ее подруга была права насчет местных мужчин.

Описывая особенности страны, блогерша подчеркнула, что важно принимать предложения местных жителей, так как они гостеприимны и дружелюбны, что является частью их культуры.

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