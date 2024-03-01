Изучайте русскую историю в уникальных парках: новые достопримечательности в Муроме и Александрове

В Александрове и Муроме будут созданы курорты вне сезона по инициативе губернатора Александра Авдеева, как было объявлено в его социальных сетях.
Эти проекты реализуются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
В Муроме в настоящее время формируется былинно-патриотический парк "Илья Муромец". В 2023 году была открыта интерактивная площадка "Изба Ильи Муромца". Также разрабатываются национальный маршрут "Былинный путь" и пешеходно-оздоровительный маршрут "7 ключей".
В 2024 году планируется создание затопляемого парка вдоль реки на территории Окского парка. В настоящее время ведутся археологические исследования, разрабатывается концепция проекта и подбираются материалы.
В Каринском сельском поселении Александровского района в 2025 году будет построен всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Александровский бор". За строительство отвечает компания "Элиттекс". Курорт сможет принимать до 90 тысяч человек в год.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.