Изучайте русскую историю в уникальных парках: новые достопримечательности в Муроме и Александрове

В районе Владимира будут развиваться курортные объекты на протяжении всего года

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Александрове и Муроме будут созданы курорты вне сезона по инициативе губернатора Александра Авдеева, как было объявлено в его социальных сетях.

Фото: Openverse by Yohan Creemers is licensed under CC BY-NC 2.0

Эти проекты реализуются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

В Муроме в настоящее время формируется былинно-патриотический парк "Илья Муромец". В 2023 году была открыта интерактивная площадка "Изба Ильи Муромца". Также разрабатываются национальный маршрут "Былинный путь" и пешеходно-оздоровительный маршрут "7 ключей".

В 2024 году планируется создание затопляемого парка вдоль реки на территории Окского парка. В настоящее время ведутся археологические исследования, разрабатывается концепция проекта и подбираются материалы.

В Каринском сельском поселении Александровского района в 2025 году будет построен всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Александровский бор". За строительство отвечает компания "Элиттекс". Курорт сможет принимать до 90 тысяч человек в год.