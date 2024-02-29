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Российские граждане были наняты на работу за рубежом в роли бортпроводников, однако в дальнейшем они почувствовали разочарование этим выбором

Россияне получили работу за границей в качестве бортпроводников, но впоследствии пожалели

1:53
Туризм

Российские бортпроводники, перешедшие на работу в зарубежную авиакомпанию Air Samarkand, высказали недовольство условиями работы, как сообщает издание Baza.

Россияне получили работу за границей в качестве бортпроводников, но впоследствии пожалели
Фото: Telegram: Поехали на море

По данным источника, из-за санкций со стороны Запада многие сотрудники авиационной отрасли России оказались без работы и вынуждены были искать возможности за рубежом. В декабре 2022 года в Узбекистане появился новый авиаперевозчик Air Samarkand и объявил о наборе персонала.

По словам источника, условия работы обещались выдающимися: высокая заработная плата, оплата проживания в тёплых странах и интересные командировки.

Однако российские бортпроводники, принявшие предложение, впоследствии пожалели о своем выборе. После заселения в отель в Ташкенте компания должна была выплатить каждому из них 1,5 тысячи долларов (примерно 140 тысяч рублей), однако деньги так и не поступили. Позднее персонал был переведён в Самарканд, где из-за отсутствия коммерческих рейсов долгое время не было возможности работать.

Согласно данным портала, изначально Air Samarkand осуществляла перевозку строителей в Турцию и Индию. Первый пассажирский рейс состоялся в конце 2023 года, но после недели регулярных полетов в Стамбул самолеты снова стали стоять без работы. Отмечается, что начиная с лета, зарплаты сотрудникам стали задерживать систематически, а с января 2024 года выплаты прекратились совсем. Кроме того, авиакомпания запретила персоналу покидать Самарканд.

Также в последнее время у Pakistan International Airlines (PIA) стало замечаться исчезновение стюардесс. За последние несколько лет было зафиксировано несколько случаев, когда сотрудники этого национального перевозчика просто исчезали во время рейсов в Канаду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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