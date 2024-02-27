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Российские поезда: взгляд иностранцев

Иностранцы описали проводниц в российском поезде как "большие и страшные"

1:05
Туризм

Их мнение было передано российскому блогеру, который опубликовал их отзывы на своей странице в "Дзен".

Автор отметил, что для жителей Новой Зеландии поезда стали настоящим открытием. Он добавил, что в их стране иностранцы в основном используют поезда в качестве туристического средства передвижения, так как местные жители предпочитают автомобили. Особенно им понравились ночные поезда, которые предоставляют возможность отдохнуть во время путешествия.

Хотя туристам понравилась атмосфера поездов, местные проводницы произвели на них не самое лучшее впечатление. Иностранцы описали их как "большие и страшные". Они также пожаловались на то, что проводницы слишком громко стучали в дверь и кричали в четыре часа утра, но им было трудно понять, так как проводницы говорили только на русском языке.

Тот же блогер отметил, что, по его мнению, лучшим городом для жизни является столица Новой Зеландии — Веллингтон. Он подчеркнул, что там нет необходимости беспокоиться о том, как провести отпуск, так как до пляжа всего несколько минут езды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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