Новинка в гостиничном бизнесе: 'умные отели' с управлением через мобильные телефоны

В Екатеринбурге будут открыты новые гостиничные объекты, оснащенные инновационными системами доступа через виртуальные ключи

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году в Екатеринбурге планируется ввод "умных отелей", где гости смогут управлять виртуальными ключами через мобильные телефоны. Об этом сообщил Максим Чаплыгин, руководитель департамента мэрии по потребительскому рынку и услугам, на заседании городской комиссии.

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"В новых мини-отелях, которые появятся в 2024 году в Екатеринбурге, будет использоваться передовые технологии для повышения уровня комфорта и удобства пребывания гостей. Например, мы планируем внедрить систему смарт-ключей, которые можно будет управлять через мобильные устройства", — поделился Чаплыгин.

Он также отметил, что обновление отельного парка будет осуществляться за счет перепрофилирования и реконструкции уже существующих объектов размещения. В текущем плане строительства на 2024 год новых отелей на территории города не предусмотрено.

Чаплыгин также подчеркнул, что в 2023 году 70% гостей приезжали в город по деловым вопросам, в то время как 30% были туристами. Это означает, что основная часть гостиничного бизнеса может ориентироваться на деловых посетителей, приезжающих в командировки.

По данным за прошлый год, более 1,7 миллиона человек посетили Екатеринбург, что на 21% превышает показатели 2022 года. Средняя продолжительность пребывания составляет три дня, а средний возраст туристов — 40 лет. Среднесуточные затраты на аренду номеров в столице Урала составляют 6000 рублей.