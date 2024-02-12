В Магадане будут организованы обучающие программы для тех, кто хочет стать руководителем или принять участие в походах

В Магадане проводят набор на курсы обучения походам на лыжах и ориентированию

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Годовые курсы "Подготовка руководителей и участников некатегориальных экспедиций" запланированы в Магадане с 27 февраля по 13 мая.

Фото: www.flickr.com by Джей Хуанг из Плезантона, США is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе обучения участники познакомятся с основами лыжного и пеших походов, тактикой и методами передвижения по маршруту, основами картографии и ориентирования, обеспечением безопасности и оказанием первой помощи в экстренных ситуациях.

Теоретические занятия будут проходить по вторникам и четвергам в лектории Агентства по туризму Магаданской области по адресу: улица Кольцевая, 66. Практическую часть обучения, включая лыжные походы и тренировки по ориентированию, будут проводить каждую субботу в прилегающих к Магадану районах.

Общий объем курса составляет 144 академических часа.

В заключение обучения участников ожидает лыжный поход на гору Комендант в Ольском округе, который традиционно организовывает Магаданский городской туристический клуб к Дню Победы.

Участники курса должны быть в возрасте от 18 до 50 лет.

Для записи на курсы или получения дополнительной информации можно позвонить по телефону: +7 (914) 852-58-36. Прием заявок начался с 10 февраля.

Организаторы: Агентство по туризму Магаданской области, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магадана, Магаданское областное отделение Федерации спортивного туризма России и Магаданский городской туристический клуб.