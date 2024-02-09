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Названа основная причина ограничения возможности выезда за границу из России

ФСБ России: рекордный прирост должников – 41,3% за год

2:45
Туризм

Основная причина ограничения выезда за границу в России сводится к банальной проблеме — долгам. По данным РБК, ссылающимся на Федеральную службу судебных приставов, количество временных ограничений на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 миллионов, и эта цифра продолжает увеличиваться. Тем не менее, количество этих ограничений постепенно снижается со временем.

ФСБ России: рекордный прирост должников – 41,3% за год
Фото: "Credit" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

На 1 января 2024 года пограничная служба ФСБ России имела в своем распоряжении 6,5 миллионов решений о временном ограничении на выезд за рубеж для должников. За январь-декабрь прошлого года отмечен рекордный прирост числа таких должников, на 41,3%. Важно отметить, что речь идет именно о долгах, препятствующих выезду за границу. Следует учитывать, что по закону на одного гражданина могут быть открыты несколько исполнительных производств, в результате чего приставы могут применять различные ограничительные меры — от ареста банковских счетов и имущества до запрета на выезд из России.

Всего за январь-декабрь 2023 года судебные приставы вынесли 16,4 миллиона решений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 6,3% больше, чем в 2022 году, когда было вынесено 15,4 миллиона таких решений.

Кроме того, до октября 2023 года ограничение на выезд за рубеж в отношении должника действовало на шесть месяцев и могло продлеваться. Как поясняет глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава, если должник продолжал уклоняться от выплаты долгов, то приставы продлевали запрет на выезд, что не рассматривалось как новое постановление. Теперь такие постановления бессрочные и действуют до полного погашения задолженности и завершения исполнительного производства.

При анализе долгов приставы также обратили внимание на их характер. Во-первых, количество неоплаченных алиментов, которые препятствовали выезду за границу, сократилось. Если пять лет назад они составляли 18% от общего числа случаев, то в прошлом году этот показатель снизился до 6,4%. Кроме того, россияне стали лучше выплачивать долги, из-за которых приставы вводили ограничения на выезд. В 2023 году граждане фактически исполнили обязательства по 1,1 миллиону подобных исполнительных производств, что на 89,6% лучше результатов кризисного 2022 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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