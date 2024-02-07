Лыжный поход к перевалу Дятлова: участники из трёх городов преодолели 130 километров дистанции

Туристы из трёх городов России приняли участие в лыжном походе через перевал Дятлова

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В лыжном походе к перевалу Дятлова в Северном Урале приняли участие семь человек из Воронежа.

Фото: Собственная работа by Wandervogel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мероприятие, посвященное 65-летию гибели группы Игоря Дятлова, собрало участников также из

Москвы,

Екатеринбурга

и Кургана.

Лыжники благополучно преодолели всю дистанцию в 130 километров и в месте трагедии группы Дятлова почтили память погибших туристов.

Напомним, что спортсмены группы Дятлова, включая уральских студентов, погибли в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года. Официальная версия гибели связана с погодными условиями, однако существует множество теорий среди конспирологов, наиболее распространенной из которых является предположение об испытаниях секретного оружия.