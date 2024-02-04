Стюардесса предупредила об одной вещи, которую надо всегда делать, чтобы не испортить свой отпуск

Советы стюардессы по защите паспорта в путешествиях: важный документ в безопасности

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Розали Эдит, известная благодаря своим советам на TikTok, поделилась важными рекомендациями по защите паспорта во время путешествий. Она подчеркнула, что подготовка к путешествию может быть стрессовым моментом, и безопасность паспорта играет важную роль в удачном отпуске.

Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Согласно советам стюардессы:

Храните паспорт в чехле: чехол поможет защитить страницы паспорта от изгибов и механических повреждений.

Используйте пластиковый пакет или прозрачную сумку: поместите чехол с паспортом в пластиковый пакет типа Ziplock или в прозрачную сумку. Это дополнительная защита от воды, разливов и сохранение чистоты документа.

Стюардесса подчеркнула важность этой предосторожности, утверждая, что поврежденный паспорт может стать серьезным препятствием для путешественника при возвращении домой. Если паспорт все же поврежден, его необходимо заменить, поскольку даже небольшие повреждения могут сделать документ недействительным для путешествий. Признаки поврежденного паспорта включают трудности с чтением цифр, букв, реквизитов, а также повреждения фотографии и элементов защиты бланка. Рекомендуется заменить паспорт, если страницы порезаны, порваны или отсутствуют, а также при наличии пятен от воды, чернил и прочих веществ.