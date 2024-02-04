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Туристы выбрали регионы для отпуска-2024: от Байкала и Крыма до янтарного пива и Казани

TimesRu: россияне хотят отпуск на Алтае, Байкале, в Крыму и на Камчатке

3:22
Туризм

В социальных сетях прошёл анонимный опрос жителей всех регионов России - куда бы они поехали в отпуск (по РФ) летом-2024, если бы им его оплатили и дали достаточно свободного времени.

TimesRu: россияне хотят отпуск на Алтае, Байкале, в Крыму и на Камчатке
Фото: https://t.me/Olenevka_Crimea by Jack Bennett

"Самые популярные ранее варианты "на дачу" и "навестить родных" в опросе специально не указывались - чтобы понять географические предпочтения наших сограждан", - отмечает Telegram-проект TimesRu. 

Итоги соцопроса таковы - в нём приняли участие 57 000 пользователей "ВКонтакте" и Тelegram, каждый десятый пояснял свой выбор в комментариях.

  1. 40% хотели бы побывать на Алтае, Байкале или в лесах и у озёр Карелии. Свой выбор они объясняли экзотичностью (для массового туризма) и красотой мест. 
  2. Второе место (28%) заняли Дальний Восток и Камчатка - они притягивают своей суровой природной красотой, сопками и вулканами, дикими животными, а также пасторальными пляжами и катанием на лыжах с тех же вулканов.
  3. Третье место прочно занял российский Крым - его туристы выбирают из-за красоты и разнообразия природы и типов отдыха (пляжный, исторический, медицинский, винный, и т.д.). Также немаловажным туристы назвали цены - до 3 раз дешевле, чем в соседнем Сочи, и созданная после воссоединения с Россией инфраструктура "намного лучше, чем в Абхазии".
  4. Ещё 14% россиян хотели бы отдохнуть в самом западном регионе нашей страны - в Калининграде и других городах эксклава (среди мотивов было "это уже Европа, но наша", янтарный край", "историчность" и даже "пиво").
  5. Около 12% хотели бы (если бы им дали денег и свободное время) устроить себе, семье или друзьям настоящее автопутешествие по России (причины - увидеть разные города, не быть привязанным к одному региону, сами себе турагенты и т.д.).

По 11% набрали варианты отдыха в двух столицах (Москве и Петербурге) и на привычных с детства (хотя и дорогих) курортах Кубани (в том числе в Сочи).

 

Каждый десятый (10%) поехал бы в тур по "Золотому кольцу России", 7% - обязательно посетил бы Поволжье и оценил красоту Казани, еще у 5% был "свой, не входящий в список" вариант ответа.

Ранее пресса также публиковала итоги национальных опросов россиян об "отпуске мечты":

  • 58% мечтают о море
  • 23% хотят увидеть новых города
  • 15% отдохнули бы в горах,
  • 2% — отправились бы в джунгли и тропические леса.

В реальности же 53% попробуют летом-2024 "открыть новые локации", а 46% поедут "туда, где уже отдыхали", в знакомые места, города, курорты.

Из зарубежных поездок в отпуска россияне выбирают Турцию (абсолютный лидер бронирований), однако проблемы с банками и картами, а также грядущие выборы и протесты в Турции "создают некоторое напряжение".

Также в топе бронирований у россиян:

  1. ОАЭ,
  2. Ближний Восток,
  3. Таиланд,
  4. Южная Корея.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что россияне массово бронируют дешёвый отдых на лето 2024 года. Туристы отмечают, что "прилетают (БПЛА) сейчас везде", а в Крыму (даже без авиасообщения) можно недорого и хорошо отдохнуть у моря "на радость нам, назло хохлам".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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