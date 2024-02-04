Туристы выбрали регионы для отпуска-2024: от Байкала и Крыма до янтарного пива и Казани

В социальных сетях прошёл анонимный опрос жителей всех регионов России - куда бы они поехали в отпуск (по РФ) летом-2024, если бы им его оплатили и дали достаточно свободного времени.
"Самые популярные ранее варианты "на дачу" и "навестить родных" в опросе специально не указывались - чтобы понять географические предпочтения наших сограждан", - отмечает Telegram-проект TimesRu.
Итоги соцопроса таковы - в нём приняли участие 57 000 пользователей "ВКонтакте" и Тelegram, каждый десятый пояснял свой выбор в комментариях.
По 11% набрали варианты отдыха в двух столицах (Москве и Петербурге) и на привычных с детства (хотя и дорогих) курортах Кубани (в том числе в Сочи).
Каждый десятый (10%) поехал бы в тур по "Золотому кольцу России", 7% - обязательно посетил бы Поволжье и оценил красоту Казани, еще у 5% был "свой, не входящий в список" вариант ответа.
Ранее пресса также публиковала итоги национальных опросов россиян об "отпуске мечты":
В реальности же 53% попробуют летом-2024 "открыть новые локации", а 46% поедут "туда, где уже отдыхали", в знакомые места, города, курорты.
Из зарубежных поездок в отпуска россияне выбирают Турцию (абсолютный лидер бронирований), однако проблемы с банками и картами, а также грядущие выборы и протесты в Турции "создают некоторое напряжение".
Также в топе бронирований у россиян:
Ранее Pravda.Ru сообщала, что россияне массово бронируют дешёвый отдых на лето 2024 года. Туристы отмечают, что "прилетают (БПЛА) сейчас везде", а в Крыму (даже без авиасообщения) можно недорого и хорошо отдохнуть у моря "на радость нам, назло хохлам".
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.