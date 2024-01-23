На радость нам, назло хохлам: россияне бронируют дешёвый отдых в Крыму летом-2024

Туроператоры фиксируют двукратный рост бронирований отдыха-2024 в Крыму

4:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры и перевозчики отмечают взлёт ранних бронирований и интереса к отдыху весной и летом-2024 в Крыму — а россияне называют причины, почему снова выбирают именно отечественный полуостров, а не заграницу и привычные курорты.

Фото: Telegram: AB News

Как заявили в Российском союзе туриндустрии, на 40% уже выросли бронирования крымских отелей на лето по сравнению 2023 годом.

Причём бронирование идет по всем сегментам:

Отели 4*-5* с инфраструктурой, ресторанами, бассейнами, аквапарками, детскими развлекательными объектами, которые уже объявили цены на лето и фиксируют их при раннем бронировании,

Пансионаты и санатории (многие — реновированные и уже не "совковые"), в которые можно купить коммерческую путевку или получить "государственную" — на лечение и для развлечений у моря,

Мини-отели и гостиницы, которые предлагают высокий уровень комфорта и сервиса, близость к морю и адекватную цену.

Показательным стали и новогодние праздники — по данным турагентств, прирост заказов составил 80%, количество бронирований на весну-лето "удваивается", а продажа туров уже "выросла в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года".

Туроператоры отмечают, что это "связано с низкой базой прошлого года" (проще говоря — туристов было мало, и поэтому Крым был максимально комфортен и дёшев по сравнению с Кубанью, Турцией, Таиландом, Египтом и т. д.).

Также они отмечают, что и в 2024 году цены на отпуск в Крыму остаются (пока?) "крайне спокойными", а информационный фон — средне-тревожный, "как везде".

Эксперты Крымской информационной группы специально для Pravda. Ru провели опрос в 52 сообществах и телеграм-чатах туристов — уточняя, готовы ли они рассмотреть (или уже собрались отдыхать) Крым для отпуска-2024.

Итоги таковы:

Количество готовых рассмотреть недорогой и комфортный отдых в Крыму увеличилось на 39% по сравнению с аналогичными периодом в 2023 году;

Многие сотрудники госструктур, бюджетники, представители силовых структур готовы получить санаторные путёвки и провести отпуск-2024 в Крыму недорого и выгодно. Люди отмечают, что в 2023 году "по понятным причинам имелись опасения в плане безопасности" и около 9-11%% отказывалось от таких путевок.

Главной проблемой Крыма люди считают не его близость к СВО, а транспортные сложности — отсутствие авиаперелётов на полуостров. Поездка в Крым на машине занимает в среднем сутки, на поезде — 1.5 суток. Не все готовы потратить 2-3 суток из отпуска на дорогу, даже при настолько выгодных предложениях по отдыху и ценам в Крыму.

Открытие аэропорта в Краснодаре (6 часов на машине или автобусе до Крыма вместо 11-12 от аэропорта Сочи) увеличило бы количество отдыхающих на 27% опрошенных.

За 2023 году туристы увидели, что Крым для отдыха не опаснее, чем другие регионы — самый частый ответ "прилетает везде, от Калуги и Питера, Москва-Сити и Кремля до Ростова и Брянска, от Сочи и Краснодара до Твери". Кроме того, люди насмотрелись на фото и видео отдыхавших в Крыму и спокойно проехавших Крымский мост или сухопутный путь на полуостров и готовы недорого "отдохнуть в нашем Крыму на радость нам, назло х****м (украинцам)".

Туристы не менее часто рассматривают для отпуска летом-2024 курорты Краснодарского края, Сочи и Геленджик, однако опасаются "таких цен, как в сезоне-2023" (тогда отдыхающие писали "потратились как на Бали").