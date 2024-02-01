"Расчеты заморожены": в Турции некоторые банки закрывают счета клиентам из РФ

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В Турции некоторые банки закрывают счета клиентам из РФ

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Экономика

 Турецкие банки активно закрывают счета юридических лиц из Российской Федерации и ужесточают требования для физических лиц, желающих открыть банковскую карту.

В Турции некоторые банки закрывают счета клиентам из РФ
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Это связано с тем, что турецкие финансовые компании начали прекращать обработку платежей из Российской Федерации уже в начале текущего года, и по сегодняшний день эта ситуация не изменилась. Предприниматели уже в январе жаловались на приостановку транзакций между двумя странами, однако теперь этот тренд стал еще более ощутимым. Если раньше закрытие счетов касалось компаний, подпадающих под санкции, то сейчас банки разрывают отношения даже с другими организациями, сообщают "Ведомости".

По мнению бизнесменов, такая политика турецких кредитных учреждений начала ужесточаться после 22 декабря 2023 года. Тогда глава США Джо Байден ввёл ограничения против международных финансовых структур, предположительно сотрудничающих с российским военно-промышленным комплексом.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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