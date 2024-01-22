На Бали пляж озадачил власти из-за частых смертей туристов

Власти острова Бали начали обсуждать меры по повышению безопасности на пляже Келингкинг после нескольких случаев гибели туристов из-за опасных волн и сильных течений.
На совещании было принято решение направить спасателей и построить защитные ограждения. Глава Департамента туризма заявила, что персонал будет укомплектован и будут установлены защитные ограждения.
Эксперты также предупредили о рисках при спуске к пляжу из-за сложного рельефа, рекомендуя туристам соблюдать осторожность и следовать указаниям. Пляж Келингкинг известен своей популярностью из-за уникальной формы гор и видом на океан.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.