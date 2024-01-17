Раскрыты особенности пассажирских салонов новых лайнеров Ту-214

Особенности салонов новых самолетов Ту-214 для "Аэрофлота": детали двухклассной компоновки

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание РБК раскрыло особенности пассажирских салонов новых самолетов Ту-214, заказанных "Аэрофлотом". По данным источника, первые 11 лайнеров будут выполнены в двухклассной компоновке с максимальной пассажировместимостью 175 кресел, включая 12 бизнес-мест и 163 места в эконом-классе. Переговоры по конфигурации салона продолжаются, и официальное подтверждение от производителя ещё ожидается.

Фото: Wikipedia by Vladimir Galkin is licensed under GFDL 1.2

Расстояние между креслами составит 96 см в бизнес-классе и 78 см в экономе. Салоны будут оснащены розетками и USB-разъемами, а мониторы развлекательной системы в бизнес-классе появятся только с 2026 года. Также отмечено, что Ту-214 имеют небольшие багажные полки, вмещающие стандартные чемоданы Cabin Size вдвое меньше, чем число пассажиров.

Первые пять самолетов будут поставлены "Аэрофлоту" в декабре 2024 — январе 2025 года, а всего компания получит 63 новых отечественных самолета, включая МС-21, Superjet New и Ту-214, к концу 2025 года за счёт средств Фонда национального благосостояния.