СК признал авиатранспорт самым безопасным в России

СК отчитался о росте безопасности российского авиатранспорта в 2023 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

По итогам 2023 года авиация стала самым безопасным видом общественного транспорта в России, сообщил ТАСС руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

Фото: Global Look Press by Leonid Faerberg

По его словам, не было зафиксировано ни одного серьёзного авиапроисшествия.

«Это говорит о том, что все структуры сработали своевременно и правильно», – объяснил Выменец.

Чаще всего причинами инцидентов, которые становятся предметом изучения СК на транспорте, становятся мелкие технические неисправности. Если они привели к тяжёлым последствиям, то возбуждаются уголовные дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В 2023 году не было ни одного уголовного дела по данной статье, потому что в рамках проверок установлено, что все действия были адекватны», – похвалился следователь.

«Думаю, в целом можно сказать, что авиатранспорт стал более безопасным», – резюмировал он.