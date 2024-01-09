Россияне стали лидерами среди туристов, посетивших Казахстан в 2023 г

В прошлом году число туристов, посетивших Казахстан, увеличилось на 12%, составив по итогу 834,9 тысяч человек. В том числе, большинство туристов было из России — около 357 тысяч человек. Об этом проинформировали в Министерстве туризма и спорта республики.

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"За первые девять месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило нашу страну из Российской Федерации. В период с января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 356 850 россиян", — рассказали представители ведомства.

При этом, по данным национальной статистики, за девять месяцев 2022 года республику посетили около 319 тысяч россиян.

Второе и третье место по числу въехавших в страну туристов заняли Китай (около 75 тысяч человек) и Турция (около 41 тысячи человек). Пятёрку замыкают американские туристы. Отмечается, что в ушедшем году число туристов из этой страны выросло на более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив в результате около 28 тысяч человек.