Россияне смогут вновь попасть на Хайнань прямым рейсом

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Рейс "Аэрофлота" SU224 совершил вылет из Шереметьева в Санью 27 декабря. Это был первый вылет, который осуществила компания. Отмечается, что задержка продлилась около 4 часов.

Фото: АО "Туполев"

Отмечается, что полёты будут проводиться раз в неделю, по средам, затем добавится воскресный рейс.

Цена билетов в январе — от 39 000 ₽ туда-обратно. Туры на рейсы в Хайнань продаёт компания "Библио-Глобус".

Ранее стало известно, что 24 декабря "Аэрофлот" успешно выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг после приостановки программы регулярных полетов из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Полеты будут осуществляться три раза в неделю в зимнем сезоне на лайнерах Airbus A330.