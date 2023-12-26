Аэрофлот возобновляет полеты в Гонконг: первый рейс успешно выполнен

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

24 декабря "Аэрофлот" успешно выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг после приостановки программы регулярных полетов из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Полеты будут осуществляться три раза в неделю в зимнем сезоне на лайнерах Airbus A330.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ожидается, что линия Москва — Гонконг — Москва пользуется спросом у деловых и туристических пассажиров. Первый рейс прошел с высокой загрузкой. Стоимость Round trip в экономклассе составляет минимум 64 тыс. рублей. Туристам из России доступно пребывание в Гонконге до 14 дней без визы.

Власти Гонконга внедряют новые программы, включая выдачу ваучеров туристам на посещение баров и ресторанов, с целью стимулирования въездного туризма и поддержки ночной экономики. Однако, некоторые эксперты выражают сомнения в эффективности мер, указывая на нехватку средств для компенсации убытков в сфере общественного питания.