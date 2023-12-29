Зимняя Югра: спорт, приключения и новогодняя сказка

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Югра приглашает на настоящую зимнюю сказку, предлагая разнообразные развлечения и спортивные события. Регион не только является "территорией спорта", где проводятся множество мероприятий, но также предлагает туристам насыщенные программы, включая экскурсии, культурные мероприятия и кулинарные удовольствия.

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Хайлайты включают чемпионаты по хоккею, биатлону, а также новогодние мероприятия в Ханты-Мансийске, которая становится столицей Сибири в праздничный сезон.

Туристам предлагаются различные варианты отдыха, включая спортивные туры, зимние экспедиции, и программы для знакомства с культурой и природой региона.