Готовьтесь к походу: секреты правильной упаковки рюкзака для горных приключений

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед сборкой рюкзака для горного похода рекомендуется тщательно изучить маршруты и выбрать рюкзак с учетом их сложности. Объем рюкзака для треккинга обычно составляет 50-80 литров, но для серьезных горных подъемов рекомендуется выбирать вместимость от 85 до 90 литров.

Фото: "School bags" by joegoauk73 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Рюкзак и спальник лучше покупать вместе, обеспечив совместимость и оставив место для других вещей. Важно выбирать качественное снаряжение у проверенных марок.

При упаковке рюкзака следует учесть необходимость разнообразных вещей, таких как запасные треккинговые ботинки, нательное белье, верхняя одежда, средства защиты от солнца и аптечка. Положите вещи, избегая перегрузки рюкзака, и учтите вес обуви и одежды, которые вы будете носить.

Перед походом опробуйте новое снаряжение, чтобы убедиться в его удобстве и функциональности. Также рекомендуется провести тренировочные выходы в полевых условиях для разминки и оценки комфорта в пути.