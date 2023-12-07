Необычные маршруты: куда отправиться москвичам на новогодние каникулы

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Вечерняя Москва" предлагает москвичам пять уникальных направлений для зимних выходных.

Фото: openverse.org by Cea. is licensed under CC BY 2.0.

Среди них — историческая Таруса с берегами Оки, которая вдохновляла писателей и художников, и научный Обнинск с первой в мире атомной электростанцией.

Во Владимирской области стоит посетить Юрьев-Польский с богатым монастырским наследием и Кольчугино с рабочей атмосферой заводов.

Завершает маршрут уютный городок Калязин в Тверской области с его уникальной колокольней на острове.