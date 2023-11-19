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Эксперт Жукова рассказала о новых видах туризма в России

1:59
Туризм

Новые форматы модульных отелей в России стали центром внимания, привлекая туристов своей оригинальностью и близостью к природе. Елизавета Жукова, руководитель проектов девелоперской компании "Слово групп" и руководитель парк-отеля "Plus Residence", рассказала, что подобные идеи стали особенно актуальными в период пандемии и сейчас, когда путешествия за границу затруднены. По ее словам, кемпинги и глэмпинги в России увеличились втрое больше, чем обычные отели.

Эксперт Жукова рассказала о новых видах туризма в России
Фото: openverse.org by Cea. is licensed under CC BY 2.0.

Жукова представила новые термины, такие как "избинг", объясняя, что это форма отдыха в избах, созданных или восстановленных для полноценного проживания. Также она уточнила, что глэмпинг представляет собой комфортное проживание на природе в палатках, а кемпинг — это более простые конструкции с менее комфортными условиями.

Эксперт отметила, что такие проекты особенно популярны рядом с миллиониками, где сосредоточен большой поток туристов. Она подчеркнула, что новые форматы, такие как избинг, глэмпинг и кемпинг, становятся экзотикой для российских туристов, привлекая внимание своей новизной и необычностью.

Согласно Жуковой, избинги пользуются популярностью в Ивановской и Ярославской областях, глэмпинги в Тульской, Тверской и Калужской областях, а высококлассные кемпинги распространены в различных регионах, особенно на Алтае и у озера Байкал.

В связи с ростом цен на зарубежные поездки, Жукова отметила увеличение интереса к внутреннему туризму. Она подчеркнула, что национальные проекты поддерживают отдых в России, что делает внутренний туризм особенно привлекательным. По мнению эксперта, в новогодние праздники популярными будут форматы избинга и глэмпинга, предлагая туристам уют и комфорт на природе.

Тенденции развития внутреннего туризма в новой реальности
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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