Издание Аrabian business сообщило о новой инициативе руководителей стран Персидского залива. Шесть государств собираются объединить туристические требования, создав так называемый "арабский шенген".
Подобная единая туристическая виза поможет туристам без сложностей перемещаться между странами. Предварительное одобрение идеи уже получено от министров ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна.
Чиновники обсудили подробности и пришли к соглашению на 40-м заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива. Уже назначена предварительная дата начала действия такой визы — предполагается, что проект задействуют уже в 2024 году.
Ранее эксперты рассказали о том, в какие страны проще всего получить шенген.
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