Шесть стран Персидского залива планируют ввести единую визу

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание Аrabian business сообщило о новой инициативе руководителей стран Персидского залива. Шесть государств собираются объединить туристические требования, создав так называемый "арабский шенген".

Фото: raspp .ru

Подобная единая туристическая виза поможет туристам без сложностей перемещаться между странами. Предварительное одобрение идеи уже получено от министров ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна.

Чиновники обсудили подробности и пришли к соглашению на 40-м заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива. Уже назначена предварительная дата начала действия такой визы — предполагается, что проект задействуют уже в 2024 году.

Ранее эксперты рассказали о том, в какие страны проще всего получить шенген.

Шенген: контроль на границах возвращается