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Эксперт Липатова рассказала, что проще всего получить шенген в Венгрию, Грецию и Италию

1:44
Туризм

Проще всего россияне могут получить шенгенскую визу в Грецию, Венгрию и Италию, официальный срок оформления шенгенских виз составляет от 15 до 45 календарных дней. Об этом сообщила управляющий директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова.

"На текущий момент официальный срок оформления шенгенских виз составляет от 15 до 45 календарных дней. К самыми простыми в получении шенгенским визам в настоящий момент можно отнести Грецию, Венгрию и Италию", — сказала Липатова, слова которой приводят в пресс-службе "Аэроклуба".

При этом, по её словам, с записью на получение шенгенской визы по-прежнему сохраняются существенные сложности, в особенности в Испанию и Францию.

"Однако мы не наблюдаем возрастания количества отказов. Если не брать во внимание Германию, которая отказывала практически всем мужчинам, что фактически привело к отсутствию подач на визы в эту страну", — подчеркнула Липатова.

В остальном среди самых простых в получении для россиян виз эксперты называют визу в Мексику, Южную Корею и Индию. Наиболее высокие визовые сборы по-прежнему устанавливает для российских граждан посольство Великобритании — £361 за двухлетнюю визу или £655 за пятилетнюю. При этом срок ожидания слота составляет порядка месяца, а рассмотрение длится от двух месяцев. Также среди самых дорогих — виза в США ($185), Саудовскую Аравию ($160 за туристическую визу на год) и Канаду ($160).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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