С 1 ноября российские граждане смогут пребывать в Таиланде без виз на протяжении 90 дней. Ранее этот срок ограничивался 30 днями.
"Введенные таиландскими властями в одностороннем порядке изменения будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно", — сообщает ТАСС.
Иммиграционный сбор для въезда в королевство составляет 1,9 тысяч таиландских батов, что эквивалентно примерно 53 долларам США. Оплатив пошлину, и получив в загранпаспорте штамп, россияне смогут оставаться в стране 90 дней.
После окончания этого срока турист должен будет покинут государство. Продление дополнительного времени пребывания не предусмотрено.
Российские туроператоры считают, что продление сроков пребывания позволит россиянам насладится не только пляжным отдыхом, но и изучить Таиланд с других сторон. В частности, отправится в культурные и гастро-туры.
Кстати, с 1 ноября упрощается въезд российских туристов и в Китай.
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