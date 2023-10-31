Китай с 1 ноября упростит правила въезда для граждан РФ

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С завтрашнего дня гражданам России при пересечении границы с Китаем больше не придется предъявлять декларацию о состоянии здоровья.

Фото: ru.freepik.com

Об очередном послаблении для туристов, на которые пошли китайские власти, во вторник сообщает Минэкономразвития Амурской области со ссылкой на официальные источники в КНР.

"Главное таможенное управление КНР упрощает въезжающим процедуру прохождения санитарного контроля на государственной границе. С 1 ноября для поездок в Китай больше не требуется оформление декларации о состоянии здоровья и получение специального QR-кода", — говориться в сообщении.

Китай, где боязнь новой вспышки заболеваемости COVID-19 огромна, всё же постепенно смягчает короновирусные ограничения для туристов из других стран. Так в конце лета китайские власти отменили предварительное тестирование на COVID-19 при въезде в Поднебесную

Такие решения придутся по душе многим россиянам, учитывая лавинообразный рост турпотока в КНР в бархатный сезон-2023.