В российском туристическом бизнесе наметился новый тренд: в бархатный сезон спрос на отдых в странах Азии увеличился почти на 170 процентов.
Интерес к азиатским пляжам в бархатный сезон по сравнению с прошлым годом вырос на 168%, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании "МегаФон". В частности, покупки туров в Китай выросли в 10 раз, в Таиланд — в 9 раз, а на острова Индонезии — в 2,7 раза.
Также российские туристы стали чаще летать на отдых в Шри-Ланку и Вьетнам, отмечают эксперты.
"При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42 процента", — говорится в исследовании.
В целом, туристический поток из России в осенние месяцы значительно вырос по сравнению с бархатным сезоном 2022 года.
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