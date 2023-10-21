АТОР назвал самые дешевые места для отдыха на море в ноябре 2023 года

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры в России выявили популярные направления, которые граждане РФ активно бронируют на ноябрь. Согласно экспертам, Египет остается лидером по доступным ценам, в то время как Маврикий является одним из более дорогих направлений. Наивысший спрос среди россиян наблюдается на Таиланде, в Египте и ОАЭ.

Фото: openverse.org

На данный момент, Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ испытывают повышенный спрос. Однако, интерес к Египту и Турции немного снизился. ОАЭ лидируют по числу бронирований среди россиян.

Таиланд занимает первое место в списке популярных направлений для ноября в компаниях PEGAS Touristik, Ambotis Holidays и ПАКС. В этом списке также фигурируют Турция, Шри-Ланка, Куба и Венесуэла. В числе популярных направлений близких к лидерам — Китай, Малайзия, Индонезия, Маврикий и страны Индийского океана.

Ранее, туроператор Anex опубликовал цены на пакетные туры на Занзибар в октябре-ноябре 2023 года. Например, стоимость путевки на 8 ночей для 2 человек из Москвы начинается от 244 700 рублей.

Стоимость новогоднего отдыха для двух человек в 2-звездочном отеле начинается от 360 тысяч рублей, в 4-звездочном отеле — от 458 тысяч рублей, а в 5-звездочном — от 497 тысяч рублей.

Где дешево отдохнуть летом 2023?