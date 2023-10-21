Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт призвал не бояться госдолга Удмуртии, превышающего доходы бюджета
Лучшие упражнения фитнесс-тренера Даришовой для молодых людей, желающих быстро похудеть
Lada и BMW лидируют по числу отозванных автомобилей в России
Леонков: "Россия бьёт ВСУ хитростью в Авдеевке и заманивает их в кипящий котёл на Днепре"
Минпромторг обещал следить за ценами на автомобили для госслужащих
Военнопленный из ВСУ: инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки"
Lada Granta — Самый бюджетный выбор для российских чиновников
Врачи объяснили, каким должно быть верхнее давление, и что оно показывает
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену

АТОР назвал самые дешевые места для отдыха на море в ноябре 2023 года

1:37
Туризм

Туроператоры в России выявили популярные направления, которые граждане РФ активно бронируют на ноябрь. Согласно экспертам, Египет остается лидером по доступным ценам, в то время как Маврикий является одним из более дорогих направлений. Наивысший спрос среди россиян наблюдается на Таиланде, в Египте и ОАЭ.

АТОР назвал самые дешевые места для отдыха на море в ноябре 2023 года
Фото: openverse.org

На данный момент, Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ испытывают повышенный спрос. Однако, интерес к Египту и Турции немного снизился. ОАЭ лидируют по числу бронирований среди россиян.

Таиланд занимает первое место в списке популярных направлений для ноября в компаниях PEGAS Touristik, Ambotis Holidays и ПАКС. В этом списке также фигурируют Турция, Шри-Ланка, Куба и Венесуэла. В числе популярных направлений близких к лидерам — Китай, Малайзия, Индонезия, Маврикий и страны Индийского океана.

Ранее, туроператор Anex опубликовал цены на пакетные туры на Занзибар в октябре-ноябре 2023 года. Например, стоимость путевки на 8 ночей для 2 человек из Москвы начинается от 244 700 рублей.

Стоимость новогоднего отдыха для двух человек в 2-звездочном отеле начинается от 360 тысяч рублей, в 4-звездочном отеле — от 458 тысяч рублей, а в 5-звездочном — от 497 тысяч рублей.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Где дешево отдохнуть летом 2023?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Последние материалы
Эксперт призвал не бояться госдолга Удмуртии, превышающего доходы бюджета
Лучшие упражнения фитнесс-тренера Даришовой для молодых людей, желающих быстро похудеть
Lada и BMW лидируют по числу отозванных автомобилей в России
АТОР назвал самые дешевые места для отдыха на море в ноябре 2023 года
Леонков: "Россия бьёт ВСУ хитростью в Авдеевке и заманивает их в кипящий котёл на Днепре"
Минпромторг обещал следить за ценами на автомобили для госслужащих
Военнопленный из ВСУ: инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки"
Lada Granta — Самый бюджетный выбор для российских чиновников
Врачи объяснили, каким должно быть верхнее давление, и что оно показывает
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников