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Российские туристы продолжают отдых в Израиле, несмотря на военный конфликт

1:42
Туризм

Российские туристы, отдыхающие в Израиле, не покидают страну, несмотря на начавшийся военный конфликт. По данным туроператоров, большинство туристов, находившихся в Израиле, решили не прерывать свой отпуск и остаются на месте. Те, кто только планировал вылететь, массово отказываются от туров, и лишь несколько бронирований остались на конец ноября.

Российские туристы продолжают отдых в Израиле, несмотря на военный конфликт
Фото: www.gazeta.ru

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что только те туристы, у которых закончились плановые сроки пребывания в Израиле, решили вернуться. Однако это менее половины всех туристов, находившихся в стране в начале военных событий. Ни один из них не выразил желание досрочно прервать отдых и вернуться в Россию.

Сообщается, что высокая стоимость туров в Израиль сыграла свою роль в снижении числа туристов в этой стране. Возможность полного возврата средств туристам, отказавшимся от поездки, установленная Минэкономразвития, также способствует уменьшению отмен. Тем не менее, спрос на туры в Израиль был невелик из-за высокой стоимости отдыха.

Чтобы отказаться от тура без штрафов, туристам необходимо направить запрос о расторжении договора и возврате средств туроператору или турагенту, в зависимости от способа приобретения путевки. Также возможен перенос поездки на другое направление.

Находящимся в Израиле российским туристам рекомендуется избегать мест массового скопления, соблюдать требования местных властей, включая комендантский час, и воздерживаться от приближения к военным или закрытым объектам.

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Атака "Хамас" на Израиль. Кого поддерживает Турция?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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