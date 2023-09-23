Наступает зима, и многие россияне уже определились, как провести свободное время и осенние и зимние каникулы: более половины соотечественников собираются остаться дома, вместо того чтобы отправиться в туристические поездки, сообщает сервис Superjob.
Согласно полученным данным, 62% россиян не планируют брать отпуск осенью и предпочитают наслаждаться привычным комфортом дома. Основные планы на осенние каникулы сводятся к уединенному отдыху в домашней обстановке, на даче или коротким путешествиям по России.
Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, выбирают дачу в качестве осеннего "убежища" (9% против 2% соответственно). Также отмечено, что респонденты с ежемесячным доходом от 80 000 рублей и выше (8%) чаще отправляются зимой в путешествие по России, и Санкт-Петербург становится одним из самых популярных направлений для них. Кроме того, выделяются следующие фавориты: Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.
С другой стороны, те, чей доход составляет около 50 000 рублей в месяц (5%), планируют туристические поездки за границу. Среди популярных направлений для них — Белоруссия, которая не требует виз и паспортов от россиян, а также Турция и Египет.
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